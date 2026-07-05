В Новосибирской области высадили более 58 тыс. деревьев

Международная акция «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие» завершилась в Новосибирской области. В этом году в регионе высадили свыше 58 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в администрации губернатора и правительства субъекта РФ.
Напомним, в 2026 году мероприятия проходили с конца апреля по 22 июня, охватив почти все муниципальные образования региона. Акция была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев специальной военной операции.
Всего в Новосибирской области состоялось 196 высадок, в которых приняли участие около 5 тысяч человек, в том числе более 1,5 тысячи волонтеров. Саженцы появились как в лесничествах, так и в парках, скверах, на территориях школ и мемориалов. Чаще высаживали хвойные породы — сосну, ель, кедр, а также березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.