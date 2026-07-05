В Новосибирской области высадили более 58 тыс. деревьев

Всего в Новосибирской области состоялось 196 высадок, в которых приняли участие около 5 тысяч человек, в том числе более 1,5 тысячи волонтеров. Саженцы появились как в лесничествах, так и в парках, скверах, на территориях школ и мемориалов. Чаще высаживали хвойные породы — сосну, ель, кедр, а также березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.