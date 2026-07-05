В Ярославской области более 280 человек обучились бережливому производству

«Проект “Производительность труда” помогает сотрудникам и предприятиям становиться более эффективными, повышать производительность без дополнительных затрат. Всего за время участия региона в проекте “Производительность труда” методам бережливого производства обучены 3629 сотрудников. С прошлого года запущено обучение топ-менеджеров по программе “Лидеры производительности”, в июне этого года к ней приступили и новые участники», — отметил первый зампред правительства региона Денис Хохряков.