В Ярославской области более 280 человек обучились бережливому производству

Обучение, направленное на формирование компетенций, способствующих эффективной организации труда, с начала этого года прошли 282 сотрудника промышленных предприятий Ярославской области, сообщили в региональном министерстве инвестиций и промышленности. Занятия проводятся в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Проект “Производительность труда” помогает сотрудникам и предприятиям становиться более эффективными, повышать производительность без дополнительных затрат. Всего за время участия региона в проекте “Производительность труда” методам бережливого производства обучены 3629 сотрудников. С прошлого года запущено обучение топ-менеджеров по программе “Лидеры производительности”, в июне этого года к ней приступили и новые участники», — отметил первый зампред правительства региона Денис Хохряков.
В частности, в программе «Лидеры производительности» принимает участие представитель руководства предприятия «Ярославский радиозавод». Четыре сотрудника предприятия уже прошли обучение, тематика которого была разработана под потребности управленцев среднего звена. Регистрация на онлайн-обучение по программе «Лидеры производительности» продолжается. До конца этого года стартуют еще пять потоков, длительность каждого — один месяц. Заявки принимают по ссылке.
Министр инвестиций и промышленности области Александр Ольхов сообщил, что при поддержке регионального центра компетенций в этом году обучение прошли 128 сотрудников предприятий. Также однодневные тренинги на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» посетили около 140 человек.
Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» на данный момент являются 90 предприятий Ярославской области. Для них обучение проводится бесплатно.
Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.