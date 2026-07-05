Свердловчане собирают первый урожай лисичек

— Частенько попадались и белые сетчатые, но в основном все с жителями, только один грибок у меня абсолютно чистый. Лисичка подрастает потихоньку, но мелочи ещё полно, так что основные грибные урожаи ещё впереди, — поделилась Наталья в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте».