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Свердловчане собирают первый урожай лисичек

Свердловчане хвастаются урожаем грибов.

Источник: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте»

Свердловчане в социальных сетях хвастаются урожаем лисичек. Несмотря на не саму благоприятную погоду — июнь стал самым дождливым месяцем за последние 40 лет — грибники присылают фотографии полных корзинок и ящиков с грибами.

— Частенько попадались и белые сетчатые, но в основном все с жителями, только один грибок у меня абсолютно чистый. Лисичка подрастает потихоньку, но мелочи ещё полно, так что основные грибные урожаи ещё впереди, — поделилась Наталья в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте».

Другие грибники в паблике отмечают, что пока урожай очень скромный, так как многие территории сильно подтопило из-за ливней.

Находят и другие грибы, например, вороночник — черная лисичка, а также белые грибы, подберезовики и сыроежки. Последних по наблюдениям грибников в разы больше, чем лисичек.