В Мичуринск Тамбовской области поступили 7 новых автобусов

Так, приобретены два автобуса среднего класса большей вместимости, четыре современных «Газели City» и один автобус стандартной комплектации. Все транспортные средства относятся к классу «Евро-5», что соответствует строгому экологическому стандарту, ограничивающему выбросы вредных веществ с выхлопными газами. Также они оснащены кондиционерами, дополнительным обогревом, камерами видеонаблюдения, системой навигации «Глонасс» и ионизаторами воздуха для создания комфортного микроклимата в салоне. Кроме того, новый транспорт приспособлен для маломобильных граждан. После прохождения регистрации и оформления всех необходимых документов автобусы будут курсировать по всем городским маршрутам.