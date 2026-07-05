В Мичуринск Тамбовской области поступили 7 новых автобусов

Семь новых автобусов поступили в Мичуринск Тамбовской области, сообщили в городской администрации. Обновление общественного транспорта ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые автобусы закупил индивидуальный предприниматель Алексей Сироткин при финансовой господдержке. Теперь его автопарк насчитывает 34 автомобиля, больше половины из которых передвигаются по городским маршрутам.
Так, приобретены два автобуса среднего класса большей вместимости, четыре современных «Газели City» и один автобус стандартной комплектации. Все транспортные средства относятся к классу «Евро-5», что соответствует строгому экологическому стандарту, ограничивающему выбросы вредных веществ с выхлопными газами. Также они оснащены кондиционерами, дополнительным обогревом, камерами видеонаблюдения, системой навигации «Глонасс» и ионизаторами воздуха для создания комфортного микроклимата в салоне. Кроме того, новый транспорт приспособлен для маломобильных граждан. После прохождения регистрации и оформления всех необходимых документов автобусы будут курсировать по всем городским маршрутам.
«Мы системно движемся к обновлению транспортной сети, и эта работа неразрывно связана с задачами национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Отрадно, что именно местный предприниматель проявляет такую последовательную заинтересованность в повышении качества перевозок, вкладывая ресурсы в развитие и каждый год наращивая обновление парка», — отметил глава города Максим Харников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.