В Иркутской области стартовал конкурс «Флагман добрых дел»

Итоги конкурса подведут в четырех категориях — муниципальные образования с населением от 3 до 25 тысяч человек, от 24 до 45 тысяч, свыше 46 тысяч жителей и Добро. Центры. Результаты станут известны в конце августа. Для участия в конкурсе претендентам необходимо до 26 июля отправить заявку по электронной почте: dobro@mmp38.ru. Положение о состязании размещено на сайте министерства по молодежной политике Иркутской области.