В Иркутской области стартовал конкурс «Флагман добрых дел»

Конкурс «Флагман добрых дел» стартовал в Иркутской области при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.
Участниками могут стать администрации муниципальных образований, зарегистрированные некоммерческие организации, бюджетные учреждения и Добро. Центры. Экспертный совет будет оценивать количество реализованных мероприятий и проектов социальной направленности, количество волонтеров, зарегистрированных на платформе Добро.рф, информационную работу и число благополучателей. В конкурсных заявках также можно указывать участие в обучениях для добровольцев, гранты, победившие в различных конкурсах, форматы поддержки участников СВО.
Итоги конкурса подведут в четырех категориях — муниципальные образования с населением от 3 до 25 тысяч человек, от 24 до 45 тысяч, свыше 46 тысяч жителей и Добро. Центры. Результаты станут известны в конце августа. Для участия в конкурсе претендентам необходимо до 26 июля отправить заявку по электронной почте: dobro@mmp38.ru. Положение о состязании размещено на сайте министерства по молодежной политике Иркутской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.