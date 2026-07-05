Какой сегодня праздник: Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, который отмечают ежегодно 6 июля более чем в 60 странах мира. Родиной праздника считается Великобритания: по распространённой версии, его придумали в конце XIX века. Существует любопытная гипотеза, что инициатором мог выступить дантист — якобы он рассчитывал, что из‑за праздника люди станут чаще целоваться, тщательнее следить за гигиеной полости рта и, как следствие, реже обращаться к стоматологу. Достоверно подтвердить эту версию уже невозможно. Для научного изучения поцелуев существует специальная дисциплина — филематология. Самый долгий поцелуй в мире длился 58 часов 35 минут и 58 секунд: рекорд установили супруги Эккашай и Лаксана Тиранарат (Таиланд) в 2013 году.
День кардиолога — профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний сердечно‑сосудистой системы. Его отмечают ежегодно 6 июля во многих странах мира. Точные сведения о том, почему выбрана именно эта дата, отсутствуют. Любопытная деталь: 6 июля 1885 года Луи Пастер впервые успешно применил вакцину от бешенства — но прямой связи с праздником кардиологов нет. В России День кардиолога открывает Национальную неделю здорового сердца — серию просветительских и профилактических мероприятий.
День архитектора — профессиональный праздник работников архитектурной и градостроительной отрасли. С 2025 года День архитектора отмечают ежегодно в первый понедельник июля. В 2026 году эта дата выпадает на 6 июля. Выбор даты имеет историческое обоснование. В июле 1762 года на престол взошла Екатерина II. В июле 1763 года она издала Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо». Этот документ положил начало системной разработке генеральных планов поселений по всей России. Российский День архитектора — отдельная дата, подчеркивающая национальную специфику и исторические традиции отечественного зодчества.