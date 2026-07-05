Какой сегодня праздник: Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, который отмечают ежегодно 6 июля более чем в 60 странах мира. Родиной праздника считается Великобритания: по распространённой версии, его придумали в конце XIX века. Существует любопытная гипотеза, что инициатором мог выступить дантист — якобы он рассчитывал, что из‑за праздника люди станут чаще целоваться, тщательнее следить за гигиеной полости рта и, как следствие, реже обращаться к стоматологу. Достоверно подтвердить эту версию уже невозможно. Для научного изучения поцелуев существует специальная дисциплина — филематология. Самый долгий поцелуй в мире длился 58 часов 35 минут и 58 секунд: рекорд установили супруги Эккашай и Лаксана Тиранарат (Таиланд) в 2013 году.