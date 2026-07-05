Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Плющенко заявил, что равняется на фигуристов из США и Японии

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в воскресенье, 5 июля, рассказал, что равняется на олимпийского чемпиона 2022 года Нейтана Чена из США и двукратного победителя Олимпийских игр Юдзуру Ханю из Японии.

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в воскресенье, 5 июля, рассказал, что равняется на олимпийского чемпиона 2022 года Нейтана Чена из США и двукратного победителя Олимпийских игр Юдзуру Ханю из Японии.

Плющенко также отметил, что ему симпатизирует американский фигурист Илья Малинин. Также он допустил, что введет в свою программу сальто, как Малинин.

— Посмотрим. Можно подумать, — рассказал спортсмен в беседе с Sport24.

1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. Ему выдали необходимый сертификат, который получают при условии наличия гражданства или вида на жительство в новой стране. По словам Евгения Плющенко, спортсмен получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

4 июля фигурист заявил, что не жалеет о переходе в сборную Азербайджана, несмотря на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что считает свое решение правильным и уверен в выбранном пути.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше