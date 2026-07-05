Сын Плющенко заявил, что равняется на фигуристов из США и Японии

1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. Ему выдали необходимый сертификат, который получают при условии наличия гражданства или вида на жительство в новой стране. По словам Евгения Плющенко, спортсмен получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.