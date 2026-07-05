Сын Плющенко заявил, что равняется на фигуристов из США и Японии

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в воскресенье, 5 июля, рассказал, что равняется на олимпийского чемпиона 2022 года Нейтана Чена из США и двукратного победителя Олимпийских игр Юдзуру Ханю из Японии.
Плющенко также отметил, что ему симпатизирует американский фигурист Илья Малинин. Также он допустил, что введет в свою программу сальто, как Малинин.
— Посмотрим. Можно подумать, — рассказал спортсмен в беседе с Sport24.
1 июля Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. Ему выдали необходимый сертификат, который получают при условии наличия гражданства или вида на жительство в новой стране. По словам Евгения Плющенко, спортсмен получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
4 июля фигурист заявил, что не жалеет о переходе в сборную Азербайджана, несмотря на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что считает свое решение правильным и уверен в выбранном пути.