В двух кварталах Колпинского района Петербурга установят освещение

Работы ведутся в двух жилых кварталах, ограниченных улицами Братьев Радченко, Карла Маркса, проспектом Ленина и СНТ «Ижорский массив № 1». Там будет установлено 70 современных светодиодных светильников на 50 опорах. Для подключения системы будет смонтировано 64 метра воздушной линии электропередачи, а основную часть кабеля — 1,5 километра — проложат под землей, чтобы минимизировать визуальный шум. Работы планируют завершить в конце декабря 2026 года.