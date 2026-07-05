В двух кварталах Колпинского района Петербурга установят освещение

Строительство освещения сразу в двух жилых кварталах Колпинского района Санкт-Петербурга стартовало по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Работы ведутся в двух жилых кварталах, ограниченных улицами Братьев Радченко, Карла Маркса, проспектом Ленина и СНТ «Ижорский массив № 1». Там будет установлено 70 современных светодиодных светильников на 50 опорах. Для подключения системы будет смонтировано 64 метра воздушной линии электропередачи, а основную часть кабеля — 1,5 километра — проложат под землей, чтобы минимизировать визуальный шум. Работы планируют завершить в конце декабря 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.