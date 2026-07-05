В Москве пройдет четвертый Саммит моды БРИКС+

Четвертый Саммит моды БРИКС+ состоится в Москве с 28 по 30 сентября, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Мероприятие пройдет в ходе столичной недели моды, культурное событие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Мероприятие пройдет в Московском концертном зале «Зарядье». Саммит объединит дизайнеров и основателей модных брендов, производителей одежды, обуви, аксессуаров и материалов, представителей ретейла и маркетплейсов, инвесторов, технологические компании и ведущие медиа.
В деловую программу войдут дискуссии об изменении макроэкономических условий, трансформации потребительского поведения, применении искусственного интеллекта в дизайне и производстве. Кроме того, участники обсудят инструменты масштабирования брендов и выход на международные рынки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.