«Амкар» проиграл «Динамо» в первом матче при новом тренере

Сначала хозяева вышли вперёд. Гол забил один из потенциальных новобранцев, который сейчас находится на просмотре. Однако радость была недолгой — гости быстро восстановили равновесие, а затем и вовсе вышли в лидеры. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:2 в пользу динамовцев.