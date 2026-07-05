Как правильно пить воду в условиях аномальной жары — советы врача

«Но опять же, при условии, если у вас физически активная работа, а не в офисе с кондиционером, где комфортная температура 23 градуса, и мы не потеем, как в обычное время года. В районе 2 литров — по потребности. Если вы активно трудитесь, то тут, конечно, расход жидкости с потом будет больше», — пояснила она.