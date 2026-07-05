Как правильно пить воду в условиях аномальной жары — советы врача

От соблюдения питьевого режима зависит состояние всего организма, кровеносной системы и функция почек, подчеркнула она.
«Почему летом чаще возникают мочекаменные заболевания, обострение пилонефрита, воспалительных заболеваний? Потому что нет циркуляции. Мы мало мочимся, так как больше жидкости выделяем с потом. Поэтому, конечно же, особенно женщинам нужен достаточный питьевой режим», — пояснила врач.
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения также обратила особое внимание на то, что в жару следует отказаться от алкоголя, который вызывает резкое обезвоживание организма.
«Кофе — это не вредный напиток, здоровому человеку он не противопоказан, он хорошо тонизирует. Но нужно помнить, что он также выводит дополнительную жидкость. И необходим дополнительный прием к чашечке кофе стаканчика воды 200 граммов», — добавила она.
Как тонизирующий напиток рекомендован зеленый чай, сказала Ольга Барило. Его можно пить 2 литра и более.
«Но опять же, при условии, если у вас физически активная работа, а не в офисе с кондиционером, где комфортная температура 23 градуса, и мы не потеем, как в обычное время года. В районе 2 литров — по потребности. Если вы активно трудитесь, то тут, конечно, расход жидкости с потом будет больше», — пояснила она.
В жару очень важно не забыть про граждан с когнитивными нарушениями, считает специалист.
«Это — нарушение мозгового кровообращения вследствие атеросклероза, возрастные изменения, сосудистые. Они могут просто не помнить, что нужно пить. Пожилые женщины целенаправленно не пьют воду, потому что у них дезурические расстройства и они не хотят часто бегать в туалет, позывы их очень беспокоят. Поэтому, конечно, с такими родственниками нужно быть предельно внимательными, особое внимание уделять своим бабушкам и дедушкам, интересоваться, все ли препараты они приняли и пили ли водичку», — подчеркнула спикер.
Терапевт добавила, что воду можно дополнять компотами, морсами по сезону, без дополнительных подсластителей, так как сахар не способствует утолению жажды.
«Сахар — это дополнительное, ненужное и источник самой жажды, повод еще раз выпить, а не всем пациентам можно в больших объемах принимать воду. Некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами доктор-кардиолог не рекомендует даже более литра. Конечно, следует уменьшить прием соленых и калорийных продуктов. То есть всегда в летний жаркий период нужна овощная растительная диета при этом содержащая белок. Белковые продукты очень нужны абсолютно всем. Питание должно быть сбалансировано», — заключила она.