В Тюмени прошел фестиваль спорта IRONSTAR 2026

Соревнования стартовали 4 июля с женского и мужского забегов. Они прошли дистанцию в пять километров по набережной Туры от мультицентра «Контора пароходства». Затем на старт вышли дети: юные спортсмены от 7 до 12 лет пробежали километр, а ребята до 6 лет — 500 метров. Завершением дня стала церемония награждения победителей на набережной реки Туры рядом с мультицентром.