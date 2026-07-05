В Тюмени прошел фестиваль спорта IRONSTAR 2026

Фестиваль спорта IRONSTAR 2026 состоялся 4 и 5 июля в Тюмени в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Соревнования стартовали 4 июля с женского и мужского забегов. Они прошли дистанцию в пять километров по набережной Туры от мультицентра «Контора пароходства». Затем на старт вышли дети: юные спортсмены от 7 до 12 лет пробежали километр, а ребята до 6 лет — 500 метров. Завершением дня стала церемония награждения победителей на набережной реки Туры рядом с мультицентром.
Следующий день начался с триатлона IRONSTAR 113 — «полужелезная» дистанция. Атлеты преодолели проплыли 1,8 км, потом проехали на велосипеде 89,7 км, а затем пробежали 19,3 км. Чуть позже на старт вышли участники IRONSTAR OLYMPIC. Спортсмены преодолели дистанцию: плавание — 1,8 км, велогонка — 47,2 км и бег — 9,9 км.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.