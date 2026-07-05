В Ростове и Таганроге нашли самую дорогую говядину в регионе

Также статистики обнародовали средние цены на другие виды мяса по области. Свинина реализуется по 425,53 рубля за килограмм, охлажденные и мороженые куры — по 231,49 рубля. Самым дорогим мясным продуктом остается баранина — её средняя стоимость достигает 800,22 рубля за килограмм.