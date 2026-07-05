Россиянин с разбега протыкал коробки фаллопротезом перед дамами — и сломал его

Ахвледиани отметил, что пациент решил похвастаться перед двумя девушками крепостью эрекции. Он вывел имплантат на максимальный уровень, а затем с разбега начал протыкать картонные коробки. Девушки, наблюдавшие за этим, не подозревали о гидравлическом устройстве и были поражены. После четырёх удачных попыток на пятый раз цилиндры не выдержали ударной нагрузки, на которую они не рассчитаны.