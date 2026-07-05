В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел День правовой помощи семьям

На базе районного комплексного центра социального обслуживания населения была организована консультационная площадка, где специалисты принимали всех желающих. За один день ее посетили более 150 человек, среди которых были как молодые родители, так и семьи с большим стажем. Жители района получили ответы на вопросы по многим темам: от оформления льгот и пособий до защиты прав детей и порядка усыновления и опеки.