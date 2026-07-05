В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошел День правовой помощи семьям

День правовой помощи семьям с детьми состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чечни при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
На базе районного комплексного центра социального обслуживания населения была организована консультационная площадка, где специалисты принимали всех желающих. За один день ее посетили более 150 человек, среди которых были как молодые родители, так и семьи с большим стажем. Жители района получили ответы на вопросы по многим темам: от оформления льгот и пособий до защиты прав детей и порядка усыновления и опеки.
Особое внимание уделялось вопросам, связанным с алиментными обязательствами, жилищными правами, трудовыми правами родителей, а также разводом и разделом имущества. День завершился раздачей информационных памяток и буклетов с контактами служб, куда жители района смогут обратиться за дальнейшей поддержкой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.