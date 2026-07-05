В Красноярске пройдет финал олимпиады по финансовой безопасности

Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет с 27 сентября по 4 октября 2026 года в Красноярске. Состязание проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Во время финала запланировано более 60 мероприятий по четырем направлениям: образовательному, профессиональному, спортивному и культурно-нравственному. Основная тема — использование новых технологий и искусственного интеллекта в финансовой безопасности.
Главные события развернутся на площадках Сибирского федерального университета (СФУ). Церемонии открытия и закрытия, выставки и фестиваль «Олимпиада в красках» пройдут в многофункциональном комплексе, решение олимпиадных заданий — в корпусе «Пирамида», деловая программа и мастер-классы — в конгресс-холле и библиотеке.
Для участников подготовили спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Также запланированы экскурсии на культурных и природных объектах Красноярска. Кроме того, в школах и других учебных заведениях края организуют просветительские мероприятия для детей и взрослых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.