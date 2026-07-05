В Красноярске пройдет финал олимпиады по финансовой безопасности

Для участников подготовили спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Также запланированы экскурсии на культурных и природных объектах Красноярска. Кроме того, в школах и других учебных заведениях края организуют просветительские мероприятия для детей и взрослых.