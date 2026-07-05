Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания своего срока может получить должность, аффилированную с миллиардером Ксавье Ньелем, чтобы сохранить влияние перед выборами в 2032 году. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, перед возможным возвращением глава государства ищет трамплин.
— Миллиардер, верный сторонник Макрона с 2017 года, мог бы предложить ему идеальную платформу для сохранения политического влияния на время его президентства. По слухам, за кулисами сделка находится на продвинутой стадии, — передает газета.
16 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюзу (ЕС) нужны сильные лидеры, и назвал Эммануэля Макрона ключевым кандидатом на роль руководителя объединения. Словацкий политик подчеркнул, что ЕС должен пойти на большие перемены, поскольку на данный момент у него отсутствует единая внешнеполитическая линия.
24 апреля Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина противниками Европы, которые «яростно противостоят» ей.