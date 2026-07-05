JDD: Макрон может получить пост, связанный с миллиардером Ньелем

Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания своего срока может получить должность, аффилированную с миллиардером Ксавье Ньелем, чтобы сохранить влияние перед выборами в 2032 году. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на осведомленные источники.