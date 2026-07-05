CBS: салют в честь Дня независимости повредил самолет в США

Самолет получил небольшие повреждения из-за салюта в честь Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA).
Инцидент произошел с воздушным судном во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго. По словам пилота, пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой.
«Самолет авиакомпании Delta Air Lines во время приземления в Чикаго получил повреждения из-за попадания фейерверка», — говорится в публикации.
Экипаж почувствовал взрыв, который мог произойти под самолетом. В результате инцидента пострадавших нет, посадка прошла успешно.
Ранее сайт KP.RU писал, что пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США. Среди раненых двое детей.