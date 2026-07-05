В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с квадроциклом

5 июля 2026 года около 18:00 по местному времени на нерегулируемом железнодорожном переезде 220-го км перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда с квадроциклом. Как сообщает транспортная прокуратура, в результате инцидента водителя квадроцикла с травмами госпитализировали в одну из больниц региона.