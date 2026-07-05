В Самаре наградили волонтеров голосования за выбор объектов благоустройства

Представителей волонтерских корпусов Самарской области, принимавших участие в организации Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, наградили в столице региона, сообщили в администрации губернатора. Отбор территорий прошел при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В регионе были задействованы более 2,5 тысячи добровольцев. Они провели информационно-разъяснительную работу среди жителей и содействовали участию граждан в голосовании на улицах, в скверах, парках, на территориях предприятий, а также на стационарных точках и различных мероприятиях.
С помощью волонтеров более 330 тысяч жителей смогли выразить свое мнение и выбрать территории для благоустройства, т. е. практически 70% от всех, принявших участие в голосовании. Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало более 470 тысяч человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.