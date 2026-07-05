В Самаре наградили волонтеров голосования за выбор объектов благоустройства

С помощью волонтеров более 330 тысяч жителей смогли выразить свое мнение и выбрать территории для благоустройства, т. е. практически 70% от всех, принявших участие в голосовании. Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало более 470 тысяч человек.