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Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к волгоградцам после концерта

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поблагодарил волгоградцев.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поблагодарил волгоградцев после концерта, который накануне, 4 июля, прошел на главной спортивной арене города.

— Волгоград, дорогие, целых пять лет не виделись! Представляете, сколько всего накопилось? Я так ждал этой встречи, и случился какой-то невероятный взрыв нашей общей любви и энергии, которая копилась эти годы. Спасибо за этот масштаб, за ваше тепло, за то, что продолжаете любить, ждать, петь вместе с нами! Вы лучшие! — написал он на своей страничке.

Напомним, как сообщало V102.RU, волгоградцы восторженно отзывались о шоу, которое устроила группа на Волгоград Арене. Многие признавались, что знаменитые хиты Сергея Жукова стали своеобразной «телепортацией в юность».

Видео Сергей Жукков и Руки Вверх!