Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к волгоградцам после концерта

— Волгоград, дорогие, целых пять лет не виделись! Представляете, сколько всего накопилось? Я так ждал этой встречи, и случился какой-то невероятный взрыв нашей общей любви и энергии, которая копилась эти годы. Спасибо за этот масштаб, за ваше тепло, за то, что продолжаете любить, ждать, петь вместе с нами! Вы лучшие! — написал он на своей страничке.