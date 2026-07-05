В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд № 350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.