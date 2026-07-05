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В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

Пассажирский поезд и квадроцикл столкнулись на ж/д путях в Пермском крае.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 5 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с квадроциклом в Пермском крае, пострадал водитель вездехода, сообщает межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд № 350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.

«Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Инцидент также находится на контроле в транспортной прокуратуре.