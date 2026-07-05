В Пермском крае столкнулись поезд и квадроцикл

ПЕРМЬ, 5 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения пассажирского поезда с квадроциклом в Пермском крае, пострадал водитель вездехода, сообщает межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, вечером в воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд № 350 столкнулся с квадроциклом. Водитель квадроцикла получил травмы и доставлен в больницу.
«Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Инцидент также находится на контроле в транспортной прокуратуре.