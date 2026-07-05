Российские теннисисты впервые с 2019 года не дошли до четвертьфинала Уимблдона

В женском одиночном разряде российские спортсменки не смогли преодолеть третий круг. Итог — ни одной представительницы России дальше турнира. При наличии в сетке российских теннисистов такой результат в последний раз фиксировался в 2019 году. В 2020-м Уимблдон не проводился из‑за пандемии, а в 2022-м россиян не допускали на фоне ситуации вокруг Украины.