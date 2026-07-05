В перинатальном центре «Дар» Алтайского края открылась школа будущих мам

Школу для будущих мам открыли в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «Дар» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Во время работы школы планируется 5 занятий на самые интересные темы для будущих мам. Женщинам расскажут все о беременности и родах, научат правильному уходу за новорожденными. Запланированы не только лекции, но и практические занятия, которые нужно посещать с партнерами.
Уже прошло первое занятие для беременных женщин, которые состоят на учете в кабинете диспансерного наблюдения групп высокого риска. Лекцию провела врач — акушер-гинеколог Василиса Терехина.
«Встречу мы посвятили беременности, ее организовали специально для будущих мам на ранних сроках. Говорили об особенностях течения беременности, ограничениях и нормах, обследованиях, которые необходимо пройти. Также были даны рекомендации по образу жизни и физическим нагрузкам в период ожидания малыша», — уточнила доктор.
Следующее занятие состоится в конце августа. На нем расскажут о правах и льготах беременных, а психолог поможет разобраться с эмоциональным состоянием. Тогда же, в августе, состоится набор в новую группу для мам на ранних сроках. Записаться может любая женщина, которая ведет беременность в кабинете диспансерного наблюдения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.