В перинатальном центре «Дар» Алтайского края открылась школа будущих мам

Следующее занятие состоится в конце августа. На нем расскажут о правах и льготах беременных, а психолог поможет разобраться с эмоциональным состоянием. Тогда же, в августе, состоится набор в новую группу для мам на ранних сроках. Записаться может любая женщина, которая ведет беременность в кабинете диспансерного наблюдения.