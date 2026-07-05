В Новосибирской области состоялась летняя Спартакиада пенсионеров

Свыше 4,5 тысячи человек приняли участие в ХV летней Спартакиаде пенсионеров Новосибирской области. Состязания провели при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Финал состоялся 26 июня в рабочем поселке Ордынское. В этом году рекордное количество участников зафиксировано на отборочном этапе соревнований: чтобы побороться за путевку в финал, на старт вышли 4515 человек. На итоговые состязания отобрались 490 участников.
Соревнования открыла комбинированная эстафета. Каждому участнику необходимо было пробежать свой небольшой этап, выполняя ту или иную активность, например, метать в цель дротик для дартса, проносить теннисный мяч на ракетке и т. д. Затем на разных площадках прошли турниры по футболу, баскетболу, городошному спорту, настольному теннису, пулевой стрельбе и шахматам.
Также отдельными пунктами программы состоялись конкурсы футболистов и баскетболистов. Ранее в зачет Спартакиады прошли также соревнования по плаванию.
Борьба на Спартакиаде пенсионеров проходит в двух группах, на которые разделены территории по численности населения — свыше и менее 30 тысяч населения. Победу в общекомандном зачете первой группы занял Новосибирский район. Во второй группе первое место завоевали пенсионеры из рабочего поселка Кольцово.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.