В Новосибирской области состоялась летняя Спартакиада пенсионеров

Борьба на Спартакиаде пенсионеров проходит в двух группах, на которые разделены территории по численности населения — свыше и менее 30 тысяч населения. Победу в общекомандном зачете первой группы занял Новосибирский район. Во второй группе первое место завоевали пенсионеры из рабочего поселка Кольцово.