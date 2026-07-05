Месси ответил на слухи о романе со спортивной журналисткой

Журналистка также рассказала, что супруга Месси Антонела связывалась с ней в частном порядке и посоветовала просто игнорировать сплетни в прессе и соцсетях. Поводом для слухов стало эмоциональное интервью после полуфинала чемпионата мира 2022 года против хорватов. Ранее, в январе 2025-го, Мартинес уже заявляла, что эти обсуждения ранят её семью и ставят в неловкое положение.