Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму

«Редкими именами за этот период стали Лукьян, Маркус, Димид, Миран, Клементий, Мухаммад-Мустафа, Раян, Асер, Венера, Лея, Самия, Муаз, Зоя, Эсма, Реяне, Иветта, Аяна», — перечислили в министерстве.
Среди самых популярных имен — Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.
По данным профильного ведомства, за прошедшие две недели в Крыму родились рекордные 8 пар двойняшек, а лидером по рождению таких малышей стал Симферополь. В крымской столице на свет появились сразу три пары двойняшек.
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.