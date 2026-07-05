Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, а в числе самых редких — Раян и Аяна. Об этом информирует минюст республики.

Источник: РИА "Новости"

«Редкими именами за этот период стали Лукьян, Маркус, Димид, Миран, Клементий, Мухаммад-Мустафа, Раян, Асер, Венера, Лея, Самия, Муаз, Зоя, Эсма, Реяне, Иветта, Аяна», — перечислили в министерстве.

Среди самых популярных имен — Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.

По данным профильного ведомства, за прошедшие две недели в Крыму родились рекордные 8 пар двойняшек, а лидером по рождению таких малышей стал Симферополь. В крымской столице на свет появились сразу три пары двойняшек.

Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше