Более 30 человек погибли в США от огнестрельных ранений в День независимости

— Сообщалось о перестрелках в Вирджинии, Северной Каролине и других штатах. В городе Пенсакола во Флориде в ночь на воскресенье пять человек пострадали, один погиб в ходе стрельбы. Полиция сообщила об аресте нескольких человек. В Сан-Антонио в Техасе шесть человек получили ранения, один погиб, — говорится в материале.