Более 30 человек погибли в США от огнестрельных ранений в День независимости

Во время инцидентов со стрельбой в субботу, 4 июля, в День независимости США, более 100 человек получили огнестрельные ранения и более 30 погибли.
В частности, на юго-востоке Вашингтона правоохранители обнаружили застреленным 55-летнего мужчину, а на Кони-Айленд в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей.
— Сообщалось о перестрелках в Вирджинии, Северной Каролине и других штатах. В городе Пенсакола во Флориде в ночь на воскресенье пять человек пострадали, один погиб в ходе стрельбы. Полиция сообщила об аресте нескольких человек. В Сан-Антонио в Техасе шесть человек получили ранения, один погиб, — говорится в материале.
Кроме того, в ночь на 5 июля на западе Чикаго семь человек, включая подростков, получили огнестрельные ранения, передает РИА Новости.
26 мая стало известно, что трехлетняя девочка нашла пистолет отца, который лежал на камине, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле. Ребенку был один год и девять месяцев. Мужчина признался, что знал об интересе дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра.