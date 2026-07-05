Футболисты сборной Мексики вернули подаренные блогером часы Rolex за $1 млн

Каждому футболисту был вручён отдельный экземпляр часов. Сам блогер заявил, что общая стоимость подарка составила около $1 млн, а цена одной модели варьировалась от $30 тыс. до $90 тыс. Он объяснял свой жест тем, что живёт в Мексике и сделал ставку на победу команды, рассчитывая на крупный выигрыш, сопоставимый со стоимостью подарков.