«Театральный поезд» сделал остановку в Петербурге

«Театральный поезд» прибыл на Витебский вокзал Санкт-Петербурга 28 июня, сообщили в комитете по культуре города. Просветительская работа относится к задачам национального проекта «Семья».
На протяжении двух дней в Северной столице проходили мероприятия проекта. Например, 28 июня в картинном зале Витебского вокзала прошел концерт «Легенды театра», в котором приняли участие артисты Театра эстрады, Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина и другие. После Большой театр кукол представил в картинном зале спектакль «В гостях у БТК». Актеры продемонстрировали кукол разного формата, а также провели мастер-класс по работе с ними.
29 июня в картинном зале Витебского вокзала артисты петербургских театров и концертных организаций представили программу «Театральный экспресс». Торжественное закрытие проекта «Театральный поезд» состоялось в 21:00. В Москву отправились три петербургских коллектива: Театр марионеток имени Е. С. Деммени, Малый театр кукол и Театр Vokrug.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.