«Театральный поезд» сделал остановку в Петербурге

На протяжении двух дней в Северной столице проходили мероприятия проекта. Например, 28 июня в картинном зале Витебского вокзала прошел концерт «Легенды театра», в котором приняли участие артисты Театра эстрады, Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина и другие. После Большой театр кукол представил в картинном зале спектакль «В гостях у БТК». Актеры продемонстрировали кукол разного формата, а также провели мастер-класс по работе с ними.