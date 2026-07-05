Леклер прервал 37-гоночную серию без побед, выиграв Гран-при Британии

Для Леклера этот успех стал первым с октября 2024 года, когда он победил в Остине. Безвыигрышная серия монегаска насчитывала 37 гонок. Сейчас в чемпионате у Антонелли 179 очков, его ближайшие преследователи — Расселл со 154 баллами и Хэмилтон со 147. В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 333 очками, следом идут «Феррари» и «Макларен». Следующий этап состоится в Бельгии с 17 по 19 июля.