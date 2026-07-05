Умерла писательница Ирада Берг

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Берг, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
«Ушла из жизни искусствовед, писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко)… Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны», — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
Сообщается, что с 2003 года Ирада Берг работала в международном отделе государственного музея-заповедника «Царское Село». Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты, организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2009 года она принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора, затем руководила отделом внешних связей и культурных проектов музея «Исаакиевский собор». С 2015 года также возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества, затем исполняла обязанности директора.
В 2006 году написала первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2015 года.