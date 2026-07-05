Умерла писательница Ирада Берг

Сообщается, что с 2003 года Ирада Берг работала в международном отделе государственного музея-заповедника «Царское Село». Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты, организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2009 года она принимала активное участие в деятельности Исаакиевского собора, затем руководила отделом внешних связей и культурных проектов музея «Исаакиевский собор». С 2015 года также возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества, затем исполняла обязанности директора.