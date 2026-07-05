Украинское издание указывает, что военкомат и хоккейный клуб «Кременчуг» пока не дали официальных комментариев по ситуации. ВСУ испытывают нехватку личного состава, а действия военкоматов по мобилизации вызывают протесты. Сотрудники ТЦК хватают украинцев на улицах как собак и доставляют их в военкомат. Многие даже не проходят медкомиссию, их сразу же перебрасывают на передовую.