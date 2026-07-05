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Четверо хоккеистов клуба «Кременчуг» мобилизованы в ВСУ на Украине

Вначале ТЦК задержали вратаря, а потом и других хоккеистов.

Источник: Комсомольская правда

Четверо хоккеистов клуба «Кременчуг» призваны в ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Новости.LIVE». Спортсмены были экстренно направлены в военкомат.

Вратаря сборной Украины Эдуарда Захарченко и нападающего клуба «Кременчуг» Егора Безуглого мобилизовали в ВСУ после ночного похода в магазин во время комендантского часа. Позже были задержаны еще два хоккеиста: Юрий Мироненко и Богдан Поддубный.

Украинское издание указывает, что военкомат и хоккейный клуб «Кременчуг» пока не дали официальных комментариев по ситуации. ВСУ испытывают нехватку личного состава, а действия военкоматов по мобилизации вызывают протесты. Сотрудники ТЦК хватают украинцев на улицах как собак и доставляют их в военкомат. Многие даже не проходят медкомиссию, их сразу же перебрасывают на передовую.