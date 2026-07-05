В Новосибирской области провели мероприятия ко Дню молодежи

Около 30 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню молодежи в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Празднование провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Программа мероприятий охватила ключевые площадки региона: 27 июня торжества прошли в Маслянинском округе, официально признанном Молодежной столицей области. А 28 июня праздничную эстафету принял Новосибирск — основные события развернулись на Михайловской набережной.
Так, в Маслянинском округе празднование началось с торжественной акции «Память» у монумента воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией программы стало выступление специального гостя — группы «Инфинити».
В Новосибирске центральным событием дня стал Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. Желающие состязались в трюках на самокатах, скейтбординге, роллерблейдинге, велоспорте (BMX), воркауте и паркуре, а также провели батлы по уличным танцам.
На территории Михайловской набережной в течение всего дня работали тематические зоны: выставка открытых пространств, патриотическая площадка, кинопоказы и др. Вечерняя программа завершилась концертом молодых новосибирских исполнителей и выступлением артиста Amchi.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.