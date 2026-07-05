FT: Американская разведка помогает Украине наносить удар по российским НПЗ

26 июня разведка Швейцарии сообщила, что Россия превосходит Украину по количеству техники и личного состава, что влияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. В докладе также говорится, что Украина по-прежнему нуждается в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении.