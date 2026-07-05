Яна Чурикова навестила в Урюпинске дом из своего детства

В столице российской провинции она постучалась в дом, где когда-то жил ее дедушка, Вадим Александрович. Позднее он переехал в Москву, где продвинулся в военной карьере. А в Урюпинске осталась жить его мама, Вера Митрофановна, прабабушка Яны, к которой она иногда приезжала на каникулы.