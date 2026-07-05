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Яна Чурикова навестила в Урюпинске дом из своего детства

Известная российская телеведущая вместе со своей дочерью Таисией.

Известная российская телеведущая вместе со своей дочерью Таисией побывала на родине своих предков — в Урюпинске Волгоградской области. По ее признанию, она не была здесь почти 35 лет.

В столице российской провинции она постучалась в дом, где когда-то жил ее дедушка, Вадим Александрович. Позднее он переехал в Москву, где продвинулся в военной карьере. А в Урюпинске осталась жить его мама, Вера Митрофановна, прабабушка Яны, к которой она иногда приезжала на каникулы.

Новая хозяйка дома провела Яну Чурикову по комнатам, показав, где раньше стояла печка. Телеведущая не смогла сдержать слез ностальгии, подержав в руке жука из своего детства. Она показала своей дочери и озеро Подпесочное, где училась плавать.

На прощание Яне Чуриковой новая хозяйка дома вручила банки с закрутками. А ведущая подарила женщине букет цветов.

Видео Яны Чуриковой VK.com.