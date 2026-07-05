Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик предупредила о грозовых дождях и температуре до +24

Синоптик предупредила белорусов про кратковременные грозовые дожди с 6 июля.

Сейчас в Ричмонде: +33° 0 м/с 56% 756 мм рт. ст. +33°
Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Дарья Видибор предупредила в эфире телеканала СТВ о кратковременных грозовых дождях и температуре до +24 уже в первой половине недели с 6 по 12 июля.

До середины следующей недели в Беларуси сохраняется неустойчивый характер погоды. Кратковременные грозовые дожди все еще будут верными спутниками нашей погоды. Температурный фон при этом не превысит в дневные часы 17−24 градусов.

сказала Видибор

Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал дождях и грозах на неделе с 6 по 12 июля.

Также Анастасия Ленкова, дублер первой белоруски-космонавта Марины Василевской, рассказала о необычной традиции Юрия Гагарина.