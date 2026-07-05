Синоптик предупредила о грозовых дождях и температуре до +24

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Дарья Видибор предупредила в эфире телеканала СТВ о кратковременных грозовых дождях и температуре до +24 уже в первой половине недели с 6 по 12 июля.