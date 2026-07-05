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На Украине горят крупные энергетические объекты: «Нафтогаз» в панике

«Нафтогаз» объявил о крупных пожарах на объектах в трех областях Украины.

Источник: Комсомольская правда

«Нафтогаз Украины» в панике. В компании сообщили о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», — отмечается в публикации ведомства.

Причем из сообщения не понятно, о каких именно объектах идет речь. Но по шумихе, создаваемой компанией в инфополе, очевидно, что ущерб довольно существенный.

Напомним, в Кремле отмечали, что удары возмездия по Украине теперь будут наносить регулярно. Но ВС РФ тщательно выбирают цели для своих ударов, атакуя только военные или околовоенные объекты. Последние должны использоваться в целях ВСУ.