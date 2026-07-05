В Иркутском округе определили лучшего пахаря

Конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь — 2026» провели в Иркутском округе. Повышение престижа аграрных профессий — задача нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.
За звание лучшего тракториста-машиниста по вспашке и обработке почвы боролись восемь человек. Среди участников были как опытные землепашцы, так и студенты учебных заведений аграрного профиля.
Судьи оценивали навыки конкурсантов по нескольким показателям, в том числе определяли качество выполнения свала, полноту и глубину вспашки, прямолинейность, соблюдение границ участка, заглублений и подъема плуга, качество заезда и выезда на участок и другое. По результатам испытаний лучшим пахарем стал Роман Скорняков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.