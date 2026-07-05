Джокович установил рекорд Уимблдона по количеству выигранных матчей

В свои 39 лет, занимая 8-е место в рейтинге ATP, Джокович является обладателем 24 титулов Большого шлема в мужском одиночном разряде — это абсолютный рекорд. Его карьера также включает олимпийское золото, бронзу и Кубок Дэвиса, а также беспрецедентные 428 недель в статусе первой ракетки мира.