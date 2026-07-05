Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. В Калининграде водитель наехал на на мать с двумя детьми, один ребенок погиб, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в публикации на платформе «Макс».
По предварительной информации, 36-лентний водитель автомобиля Mercedes находился в нетрезвом состоянии и выехал на тротуар, не справившись с управлением. Женщину с дочерью увезли в больницу.
Прокуратура начала проверку. Работу сотрудников на месте происшествия координирует прокурор Московского района Калининграда.
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