Салют в честь Дня независимости США задел пассажирский самолет в Чикаго

В тот же день после запуска фейерверков в рамках празднования Дня независимости на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Очевидцы сначала приняли происходящее за часть шоу, но затем испугались возможного взрыва. Все очаги возгорания потухли примерно через минуту.