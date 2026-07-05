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Салют в честь Дня независимости США задел пассажирский самолет в Чикаго

Праздничный салют по случаю Дня независимости США в субботу, 4 июля, задел самолет авиакомпании Delta Air Lines, который в тот момент заходил на посадку в аэропорту Чикаго Мидуэй.

Праздничный салют по случаю Дня независимости США в субботу, 4 июля, задел самолет авиакомпании Delta Air Lines, который в тот момент заходил на посадку в аэропорту Чикаго Мидуэй.

Из аудиозаписи на сайте управления воздушным движением стало известно, что о контакте с фейерверком сообщил пилот судна.

— Мы только что услышали хлопок в самолете, — передал пилот авиадиспетчеру.

Он уточнил, что тогда судно находилось на высоте 200 футов (70 метров — прим. «ВМ»). Диспетчер ответил, что поступило «множество» подобных сообщений, и добавил, что городские власти уведомили о случившемся. Позднее авиакомпания сообщила, что самолет, летевший из Атланты, приземлился без происшествий. По факту случившегося в компании начали проверку, передает CNN.

В тот же день после запуска фейерверков в рамках празднования Дня независимости на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Очевидцы сначала приняли происходящее за часть шоу, но затем испугались возможного взрыва. Все очаги возгорания потухли примерно через минуту.

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