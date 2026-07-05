Хоровод дружбы и гастрономическая Россия: В «Сенеже» открыли финал конкурса «Это у нас семейное»

«Это — лицо страны. Её характер, её тепло, её сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи», — заявил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.