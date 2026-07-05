В петербургском парке «Александрия» провели книжные выходные

Книжные выходные «Чтение у моря» провели 12 и 13 июня в парке «Александрия» Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
В честь 200-летия парка «Александрия» музей-заповедник «Петергоф» разработал тематическую программу. Каждый месяц празднования посвящен одной из граней, раскрывающих «Александрию». Второй месяц — июнь — посвятили образованию.
Книжные выходные были посвящены традициям чтения в императорской семье: в шатре на лугу у Новой фермы состоялись встречи на темы флоры и фауны парка, также прошла презентация книг о дачной жизни. В программе «Чтений у моря» также были экскурсии и детские мастер-классы. Там же развернулась ярмарка от Дома книги и «Петергофа», где посетители смогли ознакомиться с интересными авторами и приобрести литературные хиты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.