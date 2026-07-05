В петербургском парке «Александрия» провели книжные выходные

Книжные выходные были посвящены традициям чтения в императорской семье: в шатре на лугу у Новой фермы состоялись встречи на темы флоры и фауны парка, также прошла презентация книг о дачной жизни. В программе «Чтений у моря» также были экскурсии и детские мастер-классы. Там же развернулась ярмарка от Дома книги и «Петергофа», где посетители смогли ознакомиться с интересными авторами и приобрести литературные хиты.