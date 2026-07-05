День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: что нельзя

Церковь чтит Владимирскую икону трижды в год. 8 сентября вспоминают, как Богородица спасла Москву от Тамерлана в 1395 году. 3 июня молятся об избавлении от войск крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году. А вот 6 июля — особая дата. В этот день в 1480 году произошло легендарное Стояние на Угре.