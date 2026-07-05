Небесная защитница. День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: что нельзя

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых главных и почитаемых святынь на Руси. На ней Пресвятая Дева с младенцем Христом изображены в иконографическом типе «Умиление»: они трогательно прильнули друг к другу.
6 июля 2026 года православные христиане отмечают один из трёх праздников в честь этого чудотворного образа. «АиФ-Ростов» вспоминает историю праздника и рассказывает, как правильно провести этот день, а какие поступки считаются большим грехом.
Три даты и одно чудо.
Церковь чтит Владимирскую икону трижды в год. 8 сентября вспоминают, как Богородица спасла Москву от Тамерлана в 1395 году. 3 июня молятся об избавлении от войск крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году. А вот 6 июля — особая дата. В этот день в 1480 году произошло легендарное Стояние на Угре.
Хан Ахмат двинул войска на границы Московского государства, требуя возобновить выплату дани, от которой великий князь Иван III отказался. Несколько недель русские и ордынские рати стояли на противоположных берегах реки Угры, не вступая в бой. Всё это время в Москве непрестанно молились перед святым ликом. По преданию, именно заступничество Богородицы помогло избежать кровопролития: хан Ахмат отвёл свои войска.
Сама икона, согласно преданию, написана апостолом Лукой. Он использовал доску от стола, за которым трапезовали Спаситель, Богоматерь и праведный Иосиф. До половины V века реликвия хранилась в Иерусалиме, а в 1131 году её прислали на Русь из Константинополя и установили в Девичьем монастыре Вышгорода.
Своё нынешнее имя она получила в 1155 году, когда святой Андрей Боголюбский перенёс её во Владимир и поместил в Успенском соборе. Впервые в Москву икону принесли в 1395 году.
О чём просят перед святым ликом?
Верующие знают: Владимирская икона помогает практически от любых бед. Перед ней принято молиться о защите себя, близких и своего дома от всякого видимого и невидимого зла. Если одолевают враги, завистники и недоброжелатели — тоже идут к этому образу.
К Богородице обращаются за миром в семье и во всём мире, просят избавления от болезней, душевных и телесных страданий. Икона помогает укрепить веру, даёт мудрость и поддержку в сложных жизненных обстоятельствах, а также спасает от неожиданных напастей и бед.
Как провести праздник 6 июля, чтобы он принёс в дом благополучие?
Главное — посетить храм, принять участие в богослужении и искренне помолиться. Это время для благодарности Богу и духовного укрепления.
Обязательно помириться с близкими. Этот день считается благоприятным для прощения обид и восстановления добрых отношений. Искреннее желание жить в мире с окружающими полностью соответствует христианскому призыву к любви.
И, конечно, помочь нуждающимся. Милостыня и бескорыстные добрые дела, совершённые с чистым сердцем, в этот праздник становятся важным проявлением христианского милосердия.
Что нельзя в праздник 6 июля 2026?
Нарушать строгие запреты в православный праздник считается большим грехом. Что же нельзя 6 июля 2026 года?
Ругаться и конфликтовать. Ссоры 6 июля могут надолго испортить отношения и принести разлад в семью. Считается, что слова, сказанные в гневе в этот день, исправить будет особенно трудно.
Сидеть в одиночестве. Уныние и добровольное затворничество, по народным поверьям, могут привлечь череду грустных событий и неудач. Поэтому старались больше общаться с родными и сохранять добрый настрой.
Заниматься тяжёлой физической работой. Тяжёлый труд в праздник может обернуться усталостью, потерями и отсутствием успеха в делах. День рекомендовалось посвятить отдыху, молитве и духовным заботам.
Отказывать в милостыне. Пройти мимо нуждающегося и отказать в помощи — плохая примета. Считается, что скупец сам вскоре может оказаться в трудной ситуации без поддержки окружающих. Напротив, проявленное милосердие привлекает в дом благополучие.