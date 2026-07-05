РИАН: в Турции прошли демонстрации против саммита НАТО в Анкаре

Напомним, саммит НАТО в Турции должен будет пройти 7 и 8 июля. Указывается, что одной из основных тем саммита будет украинский конфликт. Президент США Дональд Трамп вначале не хотел приезжать на саммит, но после разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом передумал.