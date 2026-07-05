РИАН: в Турции прошли демонстрации против саммита НАТО в Анкаре

В воскресенье в Стамбуле и других городах Турции прошли демонстрации против саммита НАТО, который пройдет 7−8 июля в Анкаре. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник.
В Стамбуле в воскресенье прошли две масштабные демонстрации — в районе Таксим и в Ускюдаре. На Таксиме прошла демонстрация активистов Турецкой коммунистической партии (TKP).
Демонстранты требовали, чтобы Турция вышла из состава НАТО. А также они хотели, чтобы альянс не использовал их страну для размещения своих военных баз.
Напомним, саммит НАТО в Турции должен будет пройти 7 и 8 июля. Указывается, что одной из основных тем саммита будет украинский конфликт. Президент США Дональд Трамп вначале не хотел приезжать на саммит, но после разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом передумал.