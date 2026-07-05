Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: в Турции прошли демонстрации против саммита НАТО в Анкаре

Саммит НАТО в Турции должен пройти 7 и 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье в Стамбуле и других городах Турции прошли демонстрации против саммита НАТО, который пройдет 7−8 июля в Анкаре. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник.

В Стамбуле в воскресенье прошли две масштабные демонстрации — в районе Таксим и в Ускюдаре. На Таксиме прошла демонстрация активистов Турецкой коммунистической партии (TKP).

Демонстранты требовали, чтобы Турция вышла из состава НАТО. А также они хотели, чтобы альянс не использовал их страну для размещения своих военных баз.

Напомним, саммит НАТО в Турции должен будет пройти 7 и 8 июля. Указывается, что одной из основных тем саммита будет украинский конфликт. Президент США Дональд Трамп вначале не хотел приезжать на саммит, но после разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом передумал.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше