Водитель, сбивший маму с двумя детьми под Калининградом, был нетрезв — прокуратура

По предварительным данным, трагедия случилась сегодня, 5 июля, около 17:40. За рулем «Мерседеса» был 36-летний водитель. На ул. Заводской в микрорайоне Прибрежный он выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми.