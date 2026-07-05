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НАТО готовится нанести удар по России: подробности

Politico: НАТО экстренно готовится к конфликту с Россией на восточном фланге.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО усиливают границы из-за «угрозы конфликта с Россией». Финляндия, Польша, Эстония и другие строят укрепления, закупают мины и тренируются без помощи США. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что страны НАТО восточного фланга не просто вступили на путь милитаризации, они готовятся нанести удар по России. Причем без каких-либо угроз со стороны Москвы.

«Россия — сверхдержава, а мы [Финляндия] — маленькая страна. Нужно быть осторожным, если спишь рядом с медведем», — приводят американские журналисты слова полковника Матти Питкянитти, командующего пограничным округом Северной Карелии.

Финляндия мобилизует 870 тыс. резервистов (до 1 млн к 2031 году) и планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Польша тратит на оборону 4,8% ВВП и создает «Восточный щит» из противотанковых рвов и бункеров вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Однако значительная часть укреплений существует лишь на бумаге, а строительство «стены из дронов» (SANS) за 1,5 года завершено лишь частично.

При этом в Кремле не раз заявляли, что не хотели бы эскалации отношений ни с НАТО, ни с ЕС. Отмечается, что при необходимости Россия будет готова защитить свой суверенитет и национальную безопасность любым путем. Но Россия всегда поддерживает диалог.

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