НАТО готовится нанести удар по России: подробности

Финляндия мобилизует 870 тыс. резервистов (до 1 млн к 2031 году) и планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Польша тратит на оборону 4,8% ВВП и создает «Восточный щит» из противотанковых рвов и бункеров вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Однако значительная часть укреплений существует лишь на бумаге, а строительство «стены из дронов» (SANS) за 1,5 года завершено лишь частично.