Bosch хочет создать рабочую группу для выхода автопрома Германии из кризиса

По его словам, в обсуждение должны быть вовлечены представители политики, бизнеса и профсоюзов. Задачей такой структуры должно стать формирование мер, способных обеспечить устойчивое будущее отрасли. Зелль подчеркнул, что текущая ситуация требует пересмотра подходов к развитию автопрома, отметив, что продолжать работу в прежнем формате больше невозможно.
Автомобильная промышленность Германии продолжает переживать серьёзный кризис, на фоне которого ранее ряд автопроизводителей и поставщиков комплектующих объявили о сокращениях персонала. Ситуация затронула крупнейшие концерны страны — BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Они столкнулись с одновременным давлением сразу по нескольким направлениям. Среди ключевых факторов — падение спроса на основных рынках, усиление конкуренции, прежде всего в Европе и Китае, а также рост производственных издержек и ужесточение торговых ограничений.
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