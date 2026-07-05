Bosch хочет создать рабочую группу для выхода автопрома Германии из кризиса

Автомобильная промышленность Германии продолжает переживать серьёзный кризис, на фоне которого ранее ряд автопроизводителей и поставщиков комплектующих объявили о сокращениях персонала. Ситуация затронула крупнейшие концерны страны — BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Они столкнулись с одновременным давлением сразу по нескольким направлениям. Среди ключевых факторов — падение спроса на основных рынках, усиление конкуренции, прежде всего в Европе и Китае, а также рост производственных издержек и ужесточение торговых ограничений.